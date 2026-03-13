Wild Wings gegen Iserlohn: Schwäne bleiben Achter – Punktlandung gegen die Roosters

Wild Wings besiegen am vorletzten DEL-Hauptrundentag Iserlohn mit 3:2. Wolfsburg bezwingt Köln mit 8:5. Nürnberger gehen nun als Zehnter in die Pre-Playoffs.
Die Wild Wings haben am vorletzten DEL-Hauptrundentag in der ausverkauften Helios Arena gegen Iserlohn mit 3:2 gewonnen und bleiben vor dem „Finale“ am Sonntag Achter (72 Punkte). Wolfsburg bezwang am Freitagabend Köln mit 8:5 und ist weiterhin Neunter (71). Nürnberg geht als Zehnter in die Pre-Playoffs. Die Ice Tigers verloren daheim gegen Bremerhaven mit 4:6.