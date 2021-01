Wild Wings gegen Augsburg Ist Kapitän Travis Turnbull nicht an Bord?

Intensives Training

Der Schwenninger Trainer hat mit seinem Team die relativ lange spielfreie Zeit in dieser DEL-Gruppenphase in den vergangenen Tagen dazu genutzt, um in Sachen läuferischer Arbeit und Zweikampfhärte wieder eine Schippe draufzulegen. "Wir müssen gegen Augsburg defensiv wieder besser stehen und unsere läuferischen Stärken wieder mehr einbringen", rechnet Niklas Sundblad mit einer schweren Heimaufgabe. Schwenningens Verteidiger Johannes Huß ist dennoch zuversichtlich, dass sein Team die in Richtung Play-off-Qualifikation gegen einen vermeintlichen direkten Mitkonkurrenten wichtigen Punkte da behält. "Diese Spielpause hat uns gut getan. Wir haben die Köpfe frei bekommen und konnten in den harten Trainingseinheiten einige Dinge aufarbeiten. Zuletzt hat uns der Speed im Spiel etwas gefehlt. Aber ich bin sicher, dass wir nun wieder bei 100 Prozent sind." Der frühere Düsseldorfer fühlt sich sehr wohl bei seinem neuen Team in Schwenningen. "Es gibt einem ein gutes Gefühl, wenn einem der Trainer viel Spielzeit und Vertrauen gibt."

Panther im Aufschwung

Niklas Sundblad und auch sein Verteidiger sind sich aber sicher, dass die Augsburger am Montag stärker in der Helios-Arena antreten werden, als beim Schwenninger 3:2-Sieg am 22. Dezember. "Augsburg hat nach seiner kurzen Vorbereitungszeit nun deutlich aufgeholt und wird immer besser", so Sundblad, der auch mit viel Respekt von den beiden jüngsten Augsburger Neuzugängen Spencer cher Abbott (zuletzt Leksands IF/SHL-Schweden) und Danile Kristo (Kunlun Red Star/KHL) spricht. Beide Angreifer packten erst zum Jahreswechsel in Augsburg ihre Koffer aus. "Gerade Spencer Abbott besitzt die Eigenschaften eines guten Spielmachers. Ich kenne ihn aus Schweden. Auf ihn müssen wir auch besonders aufpassen", so Sundblad.

Beim kommenden Schwenninger Gegner läuft es nach vier Niederlagen in Serie zu Beginn der Saison nun rund. Vor dem Freitag-Heimspiel gegen Straubing standen für das Team um Coach Tray Tuomie vier Siege aus sechs Partien zu Buche.