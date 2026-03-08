Wild Wings gegen Augsburg: Geschafft – die Schwäne sind drin und rücken auch auf Platz acht vor

Die Playoff-Quali in der DEL ist für die Wild Wings nach dem 2:1-Heimerfolg gegen Augsburg zum dritten Mal in Folge perfekt. Am Ende ist es ein schweres Stück Arbeit.
Der erste Schritt ist vollbracht! Die Wild Wings haben sich in der DEL am Sonntagabend daheim am drittletzten Hauptrundentag mit einem 2:1 gegen Augsburg wieder für die Pre-Playoffs qualifiziert und rücken – noch besser – erst einmal auf den fürs Heimrecht wichtigen achten Platz vor. Die Wolfsburger verloren bereits am Nachmittag gegen Nürnberg mit 1:4 und rutschen auf Platz neun ab.