Wild Wings gegen Adler Abhaken - Jetzt kommt Mannheim

Sundblad erwartet nun, dass sein Team gegen Südspitzenreiter Mannheim über 60 Minuten das volle Potenzial abruft. »Wir dürfen nicht so viele Gegentore kassieren«, gibt der Schwede für das Derby eine klare Richtung vor. In diesem könnte Tyson Spink sein Comeback feiern. Zumindest hofft Christof Kreutzer, dass bis zum ersten Bully am Dienstagabend die Zweispiele-Sperre des Stürmers nach dem angeblichen Stockstich im Spiel gegen München auf eine Partie verkürzt ist. »Einfach abwarten«, wollte sich der Sportmanager am Montag in der Causa Tyson Spink nicht ganz in die Karten schauen lassen.

In Sachen möglicher Neuzugänge aufgrund der derzeit verletzten Spieler Darin Olver, Travis Turnbull, Dylan Yeo und Benedikt Brückner wurde Kreutzer dafür deutlicher. Der deutsche Spielermarkt sei leergefegt, ein ausländischer Topmann, der »uns sofort weiterhilft und zu uns passt«, nicht in Sicht. Jedoch würden Brückner und Yeo bald in den Kader zurückkehren.

Auch deshalb ist der Sportmanager zuversichtlich, dass die Wild Wings am Ende der Hauptrunde – inklusive der Spiele gegen die Nordteams – einen der ersten vier Plätze der Südgruppe – und somit die Play-offs – erreichen.

Ein Sieg gegen Mannheim würden auf jeden Fall Bonuspunkte bedeuten. »Ich bin mit dem Einsatz und der Einstellung meiner Mannschaft zufrieden«, erwartet Adler-Coach Pavel Gross nach dem jüngsten 4:1 gegen Straubing nun auch in Schwenningen einen Dreier.