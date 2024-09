Wild Wings Future: Warum die Neckarstädter mit den Eisbären Berlin nicht mithalten können

16 Eishockey-Jugendmannschaften aus ganz Deutschland nahmen am 42. Wild Wings Future U11-Turnier in Schwenningen teil. Der Gastgeber landet auf Platz 15, die Eisbären Berlin gewinnen das Turnier. Für die Schwenninger Jungs und Mädels stand der Spaß am Sport und das Lernen im Vordergrund. Wir haben das Team am Samstagmorgen begleitet und uns mit Wild Wings-Legende und Co-Trainer Jaroslav Maly unterhalten.