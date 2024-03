1 Zwei enge Heimspiele gegen Düsseldorf: U20-Stürmer Kevin Adam (rechts) erzielte am Samstag in der Verlängerung den entscheidenden Treffer für Schwenningen zum 3:2-Sieg. Am Sonntag drehte die DEG den Spieß um. Foto: Victoria Lang

Die DEG gleicht in der Helios Arena am Sonntag mit einem 3:2 nach Penaltyschießen zum 2:2 in der Play-off-Serie aus. Am Dienstag läuft das entscheidende fünfte Spiel in Düsseldorf.









Link kopiert



Die U20 der Wild Wings Future hat hauchdünn den vorzeitigen Sieg in der Play-off-Viertelfinal-Serie gegen Düsseldorf (Modus „Best of 5“) verpasst. Nach dem 1:1-Zwischenstand in der Serie vor dem Wochenende besiegten die jungen Wild Wings die DEG am Samstag mit 3:2 nach Verlängerung.