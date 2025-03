Die U20 der Wild Wings Future möchte in den Spielen 3 und 4 der DNL-Playdown-Serie in Deggendorf den Klassenerhalt schaffen. Die U17 startet in ihr neues Kapitel „Pre-Playoff-Achtelfinale“.

U20 DNL Playdownserie

1:1 steht es zwischen den Wild Wings Future und Deggendorf in der Serie „Best of 5“. Die Schwenninger wollen in Niederbayern in den beiden Spielen am Wochenende (Samstag, 16.45 Uhr/Sonntag, 15.30 Uhr) den Klassenerhalt in der DNL endlich klarmachen. Coach Wayne Hynes sieht beide Teams leistungsmäßig auf Augenhöhe. „Wenn wir nicht 100 Prozent aufs Eis bringen, kann dies noch eine lange Serie werden“, fordert er von seinem Team „absolute Konzentration“.

U17 DEB Pre-Playoffs

Die Schwenninger feierten mit der Pre-Playoff-Qualifikation vor einer Woche in diesem Jahrgang ihren bislang größten Erfolg. Im Achtelfinale (Modus „Best of 3“) beginnen die jungen Wild Wings am Wochenende mit zwei Auswärtsspielen in Köln. Die Junghaie schlossen die Meisterrunde auf dem sechsten Platz abschlossen. Die Neckarstädter sind Außenseiter, haben nicht mehr den ganzen großen Druck. „Aus dieser Ausgangsposition heraus wollen wir sehen, was wir noch erreichen können. Aber Köln ist natürlich der Favorit“, erklärt U17-Coach Sebastiano Lo Castro.

U15 Bayernliga

Die U15 der Wild Wings Future traf in der BEV-Meisterrunde auf die Starbulls Rosenheim und sicherte sich einen 5:2-Sieg. Das Hinspiel hatten die Wild Wings Future noch im Penaltyschießen verloren. Nach einem ausgeglichenen Start machte Schwenningen in der 14. Minute das 1:0.

Die Starbulls glichen zu Beginn des zweiten Drittels aus und gingen in der 52. Minute in Überzahl mit 2:1 in Führung. Die Wild Wings konterten nur 14 Sekunden nach Wiederbeginn mit dem Ausgleich und in der 54. Minute mit dem 3:2.

Anschließend kam es zu einigen unschönen Szenen auf dem Eis, was zur Folge hatte, dass von beiden Teams je zwei Spieler von den Unparteiischen vorzeitig zum Duschen geschickt wurden. Mit zwei weiteren Treffern rundeten die Schwenninger den 5:2-Sieg ab.

Erfolgreicher Spieltag für die U13

Die ersatzgeschwächte U13 gewann gegen die Freiburger Wölfe mit 7:4. Nach einem ausgeglichenen und packenden ersten Drittel stand es 2:2. Im zweiten Spielabschnitt drehten die Wild Wings auf und erzielten in Unterzahl drei Tore. Freiburg gab sich nicht auf, das Team von Trainer Kevin Richter behielt am Ende aber verdient die Oberhand.

U9 glänzt beim Turnier in der Schweiz

Die SERC Wild Wings Future U9 erreichte beim internationalen Turnier in Wil Platz 13. Insgesamt 16 Teams aus der Schweiz, Deutschland und Österreich kämpften in vier Gruppen um den Turniersieg. Gespielt wurde auf dem Kleinfeld im 4-gegen-4-Format, was für schnelle und spannende Partien sorgte.

Nach einem starken Start mit einem 6:3-Sieg gegen den EHC Wetzikon folgten in den beiden weiteren Gruppenspielen zwei Niederlagen. In der Platzierungsrunde verlor die U9 mit 0:2 gegen die Argovia Stars, bevor sie den EC Wil II mit 5:0 und den SC Herisau mit 6:0 besiegte.