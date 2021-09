U20 startet optimal in die Saison

1 Schwenningens Talent Alex Khristenko (links) versucht, gegen Riessersee zum Torerfolg zu kommen. Foto: Michael Kienzler

Eishockey: Zwei klare Siege daheim gegen Riessersee

Zwei klare Heimsiege für das Hynes-Team

Die Saison in der Division II hat für die U20 der Wild Wings Future optimal begonnen. Daheim gegen den SC Riessersee feierten die jungen Schwenninger am Wochenende zwei Siege mit 6:0 und 9:2. Coach Wayne Hynes war sehr zufrieden mit dem Auftakt, auf dem sich leistungsmäßig aufbauen lässt. "Wir wussten ja trotz einer gelungenen Vorbereitung noch nicht wo wir leistungsmäßig stehen. Nach den ersten sechs Spielen haben wir da eine konkretere Übersicht", lobte Wayne Hynes die ersten beiden Saisonauftritte seiner Mannschaft.

Am Samstag im ersten Spiel gegen Riessersee kamen die Schwenninger Talente in den Genuss, dass noch einige Fans der Wild Wings, die zuvor das Spiel gegen Augsburg angeschaut hatten, in der Helios-Arena blieben.

In einem ersten starken Drittel legten die Neckarstädter den Grundstein für den 6:0-Erfolg. Christian Sprez (10.), Pascal Pinsack (15.), Mika Junker (20.), Alex Kapkaev (30.), nochmals Pascal Pinsack (32.) und Alexander Kapkaev (45.) erzielten im ersten Saisonspiel die Treffer für die U20.

Am Sonntag im zweiten Spiel gegen Riessersee gelang mit dem 9:2 noch einmal ein klarer Sieg. Nach einem torlosen Drittel warfen die Schwenninger die Tormaschine an. Erster Torschütze war Wild-Wings-Förderlizenzspieler Kai Zernikel (25.). Weiter trafen: Alex Khristenko (28.), Fabian Renner (40./43.), Georg Pinsack (46.), Artur Karpenko (50.), Alex Kapkaev (58.) und noch Robbie Sabo (59.).

Für die U20 geht es am kommenden Wochenende mit zwei Spielen in Iserlohn weiter.