1 Die Schwenninger U20 – hier Louis Majher im Angriff – tat sich in den beiden Spielen gegen Ingolstadt zu schwer. Foto: Roland Sigwart

In der DNL kassieren die jungen Schwenninger zwei Heimniederlagen gegen Ingolstadt. Große Enttäuschung bei Coach Wayne Hynes.









Das hatte sich die Schwenninger U20 anders vorgestellt. Beim Saisonstart in der DNL gab es in der Findungsgruppe A gegen den ERC Ingolstadt in der Helios Arena (4:6/0:4) zwei Niederlagen. Allerdings werden die Ingolstädter in der Liga von den Experten auch stark eingeschätzt.