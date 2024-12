U20 erleidet Rückschlag in der Qualifikationsrunde

1 Enttäuscht: Die Schwenninger U20 hatte in Landshut einen schweren Stand. Foto: Roland Sigwart

Schwenninger verlieren zweimal beim bisherigen Schlusslicht Landshut. U17 bleibt am gleichen Ort am Wochenende auch ohne Punkte.









Die Schwenninger U20 hat – etwas überraschend – aus Landshut keinen Punkt in der DNL-Qualifikationsrunde mitgebracht. Die U17 hatte in der Meisterrunde in Landshut den erwartet schweren Stand.