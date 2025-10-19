Wild Wings Future: U17 nimmt eindrucksvoll Revanche und zieht in die Meisterrunde ein

Die jungen Schwenninger besiegen in der DEB-Qualifikationsrunde Bietigheim zuhause mit 6:2 und schaffen den ersten großen Schritt in dieser Saison. Die Fire Wings jubeln.

Die U20 der Wild Wings Future konnte am Wochenende vor dem Start in die DNL-Qualifikationsrunde noch einmal ausspannen. Die U17 gewann daheim in der DEB-Qualifikation gegen Bietigheim mit 6:2, rückte auf Platz vier entscheidend vor und steht damit in der in einer Woche beginnenden DEB-Meisterrunde mit 13 Konkurrenten. Die Fire Wings hatten in der Baden-Württemberg-Liga ein Doppelprogramm zu stemmen.

U17 DEB Qualifikationsrunde Die U17 siegte daheim am Sonntag mit 6:2 gegen Bietigheim und nahm Revanche für die 3:4-Niederlage vor zwei Wochen. Was noch wichtiger ist: Die Mannschaft von Trainer Kevin Richter sprang in der Tabelle auf Platz vier und ist in die DEB-Meisterrunde eingezogen, die am kommenden Wochenende beginnt.

Die Tore gegen die jungen Steelers erzielten: Marlon Henning (16.), Noel Naimiller (21.), Max Geiger (25.), Adriano Lapetina (28./34.) und Jaroslav Hobl (55.). Kevin Richter war nach dem Schlusszeichen zufrieden: „Die Jungs haben sich gegen Bietigheim absolut an unseren Plan gehalten. Insgesamt hatten wir zuletzt die bisher zwei besten Wochen in dieser Saison“, freute sich Kevin Richter.

Fire Wings Ba-Wü-Liga

Die Fire Wings hatten zunächst am Samstag den 1. CfR Pforzheim zu Gast und siegten nach einer starken Leistung mit 10:1. Es war der erste Saisondreier für die Schwenninger. Die Tore erzielten Maximilian Eichhorn (2), Niklas Karle, Pascal Pinsack, Alex Komov (2), Phil Wissink, Louis Mühlbach, Kirill Kostenok und Hannes Deuring.

Am Sonntagabend unterlagen die Fire Wings – nicht überraschend – beim Meisterschafts- und Aufstiegsfavoriten Eisbären Heilbronn mit 3:9.