Wild Wings Future: U17 nimmt eindrucksvoll Revanche und zieht in die Meisterrunde ein

Die U20 der Wild Wings Future konnte am Wochenende vor dem Start in die DNL-Qualifikationsrunde noch einmal ausspannen. Die U17 gewann daheim in der DEB-Qualifikation gegen Bietigheim mit 6:2, rückte auf Platz vier entscheidend vor und steht damit in der in einer Woche beginnenden DEB-Meisterrunde mit 13 Konkurrenten. Die Fire Wings hatten in der Baden-Württemberg-Liga ein Doppelprogramm zu stemmen.