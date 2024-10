Für die U15 des SERC waren die Voraussetzungen vor dem Auswärtsspiel beim EHC Freiburg klar: Holt das Schwenninger Team drei Punkte gegen den direkten Konkurrenten um Platz zwei in der EBW-Runde, ist die Qualifikation zur Bayernmeisterrunde fix.

Die U15 startete gut in die Partie und konnte sich immer wieder im Drittel der Breisgauer festspielen. In der 12. Minute war es dann so weit: Schwenningen konnte sich mit 0:1 auf die Anzeigentafel bringen, dies war gleichzeitig der Pausenstand.

SERC lässt keine Zweifel aufkommen

Zu Beginn des zweiten Abschnittes kämpften alle Beteiligten mit dem aufsteigenden Nebel in der Echte-Helden-Arena. Aber auch in dieser Phase behielten die Jungs vom Neckarursprung den Durchblick und erzielten im Laufe des zweiten Drittel die Treffer zum 0:2 (31.) und kurz vor Ablauf des Abschnitts das 0:3.

Mit zwei weiteren Treffern (41./49.) zu Beginn des dritten Drittels ließ die U15 keinen Zweifel dran, dass sie heute die Bayern-Quali perfekt machen will. Zwar erzielte der EHC in der 57. Minute das zwischenzeitliche 1:5, aber Schwenningen machte durch zwei späte Treffer (59./60.) zum 1:7-Endstand den Einzug nach Bayern perfekt.

Am Sonntag begrüßte die U15 den Mannheimer ERC in der Helios Arena. Die Neckarstädter feierten einen souveränen 13:2 (1:1, 6:0, 6:1)-Sieg.

Das U13-Team

Zwei Heimspiele standen für das von Coach Kevin Richter in der EBW-Runde auf dem Plan. Auch die U13 des SERC zeigte dem Mannheimer ERC Helios Arena die Grenzen auf. Am Ende stand ein 15:0 (4:0, 8:0, 3:0)-Sieg.

Am Sonntag stand das sehr wichtige Spiel gegen den SC Bietigheim an. In der 8. Minute gingen die Gastgeber in Führung, doch noch im ersten Drittel drehte Bietigheim das Spiel mit drei Treffern. Im zweiten Durchgang erhöhten die Gäste zunächst auf 6:2, ehe der SERC auf 4:6 verkürzte. Im Schlussabschnitt stellte Bietigheim auf 9:4 und brachte einen 9:7-Auswärtssieg ins Ziel.