1 Vom Neckar an die Isar: Lukas Gaus. Foto: Heinz Wittmann

Lukas Gaus wechselt von der U20 des Schwenninger ERC zum DEL-2-Club EV Landshut. Das Schwenninger Toptalent wird bei den Isarstädtern zunächst aber in der U20 in der DNL zum Einsatz kommen.









Link kopiert



Außerdem erhält Gaus eine Förderlizenz für den Oberligisten Passau Black Hawks. Sollte die Entwicklung entsprechend sein und es in der Profimannschaft der Landshuter personelle Engpässe geben, könnte der 19-Jährige auch bereits in dieser Saison für den EVL in der 2. Liga zum Einsatz kommen.