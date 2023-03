1 Schwenningens Mickael Kober (rechts) im Duell mit dem Mannheimer Florian Renner. Foto: Roland Sigwart

Jungadler entscheiden die DNL-Serie mit 3:1 für sich. Hynes-Team gibt im vierten Duell am Sonntag eine 2:0-Führung noch zum 2:4 aus der Hand.









Für die U20 der Wild Wings Future sind die DNL-Play-offs beendet. In der Viertelfinalserie („Best of Five“) gegen Mannheim unterlagen die Schwenninger am Wochenende – entscheidend – zwei Mal.

Am Samstag verlor die U20 in Mannheim im dritten Viertelfinal-Spiel mit 0:6 (0:2/0:4/0:0). Am Sonntagabend – im vierten Spiel in der Helios Arena – zog die Mannschaft von Coach Wayne Hynes vor 400 Zuschauern mit 2:4 (2:0, 0:0, 0:4) den Kürzeren.

Die Wild Wings Future hatten nach 14 Minuten durch die Treffer von Nikit Spannagel und Victor Buchner mit 2:0 geführt. Anschließend verteidigten die Schwenninger bis ins dritte Drittel hinein gut und waren eigentlich auf der Siegerstraße. Doch die Jungadler drehten die Partie in den letzten 17 Minuten noch auf 4:2.

Eine tolle Saisonbilanz

Das Schwenninger Team kann aber als DNL-Aufsteiger stolz auf sein Jahr sein. „Diese Saison gibt unserer gesamten Nachwuchsarbeit einen positiven Schub“, ist sich Wayne Hynes sicher.

Wie die U17 spielte

Für die U17 ist ebenfalls die Saison in der Division Süd beendet. Im letzten Spiel der Qualifikationsrunde unterlagen die Schwenninger daheim dem ESV Kaufbeuren mit 3:6 (0:1/1:2/2:3). Den Klassenerhalt hatte sich die Mannschaft von Coach Mark Bassen bereits vorher gesichert. In der Schlusstabelle belegen die Wild Wings Future den guten fünften Platz.

Die Treffer für Gastgeber gegen Kaufbeuren erzielten: Kevin Feldhus (24./zum 1:2-Zwischenstand), Erik Schuler (44./2:3) und Yannick Moder (47./3:3).

Fire Wings verteidigen Platz eins

In der Landesliga haben die Fire Wings ihre Spitzenposition mit einem hart erkämpften 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)-Sieg bei der ESG Esslingen verteidigt. Ilya Schmidt brachte die Schwenninger (22.) mit 1:0 in Führung.Im Powerplay erhöhte Gabriel Federolf (35.) auf 2:0. Esslingen verkürzte auf 1:2.

Im letzten Drittel sorgten Alex Funk (46.) und Phil Wissink (48.) mit ihren Toren zum 4:1-Zwischenstand für eine Vorentscheidung. Die Esslinger schafften nur noch das 2:4.