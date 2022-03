1 Die U20-Spieler der Wild Wings Future dürfen wohl zeitnah den Sprung in die Aufstiegsrelegation bejubeln. Foto: Michael Kienzler

Die U20 der Wild Wings Future hat in der DNL2 zu 99 Prozent die Aufstiegsspiele zur DNL1 gegen die Dresdner Eislöwen erreicht. Der zweite Hauptrundenplatz ist den Schwenningern eigentlich nicht mehr zu nehmen.















Link kopiert

Es sei denn, die Schwenninger würden am Samstag noch ihr letztes Hauptrundenspiel daheim gegen Rosenheim mit 0:10 verlieren, was aber schier unmöglich erscheint. An diesem Samstag verlor die U20 zwar das erste der beiden Heimspiele gegen den Direktkonkurrenten EC Bad Tölz mit 2:3, doch am Sonntag meldete sich die Mannschaft von Coach Wayne Hynes mit dem vorentscheidenden 5:3-Sieg gegen die Tölzer zurück. Damit kann den Neckarstädtern der zweite Platz zu 99 Prozent nicht mehr genommen werden. Die U20, Iserlohn und Bad Tölz haben nun zwar alle jeweils 71 Punkte, doch die Schwenninger weisen von allen drei Teams das beste Torverhältnis auf. Iserlohn würde Schwenningen nur noch bei einer 0:10-Niederlage gegen Rosenheim überholen. Bad Tölz und Iserlohn haben ihre Hauptrundenspiele jeweils nun komplett absolviert.

Dresden steht schon als Aufstiegsrunden-Gegner fest

Schwenningens Chefcoach Wayne Hynes ist nach schwierigen Wochen für sein Team nun einfach "glücklich, dass wir unser erstes Etappenziel nahezu erreicht haben". Die Aufstiegsspiele gegen Dresden würden am Samstag, 2. April, und Sonntag, 3. April, in Hin-und Rückspiel ausgetragen. Der Sieger steigt in die DNL1 – die höchste deutsche Nachwuchsklasse – auf.

Zwei große Kampfspiele gegen Bad Tölz

Die beiden Heimpartien zwischen Schwenningen und Bad Tölz waren sehr hart umkämpft. Am Samstag kassierte Schwenningens Kapitän Pascal Pinsack bei der 2:3-Niederlage sogar eine Spieldauerstrafe, die ihn am Sonntag zum Zuschauer werden ließ. Die Schwenninger Treffer am Samstag erzielten Leon Bauhof (5./1:0-Zwischenstand) und Pascal Pinsack (47./2:3).

Am Sonntag feierten die Schwenninger dann den sehr wichtigen 5:3-Sieg gegen Bad Tölz. Es trafen Alex Khristenko (3./1:0), Leon Bauhof (21./2:0), Christian Sprez (36./3:1), Mickael Kober (53./4:3) und Artur Karpenko (60./5:3).

U17 beendet ihre Saison auf Platz zwei der Qualifikationsrunde

Die U17 hatte in der Qualifikationsrunde der Division Süd ihren Saisonabschluss mit zwei Spielen in Nürnberg. Am Samstag gewann die Mannschaft von Trainer Marc Garthe mit 3:0. Alle drei Schwenninger Treffer erzielte Noah Garthe. Am Sonntag unterlagen die Neckarstädter hingegen mit 1:3. Hier traf nur Paul Hauser. Die U17 schließt als Tabellenzweiter die Qualifikationsrunde nun ab.