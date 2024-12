Wild Wings Future: Schwenninger U15 verliert gegen Regenburg – U13 schießt Freiburg ab

1 Die U11 der Wild Wings Future jubelt über ein gelungenes Heimturnier. Foto: Kimmel

Die Jugendmannschaften der Schwenninger Wild Wings waren erneut im Einsatz. Die U15 verlor gegen den ERC Ingolstadt und den EV Regensburg. Einen 13:2-Erfolg feierte die U13 gegen die Freiburger Wölfe.









Am Samstag reiste die U15 von Karel Bauhof zum Tabellenführer Ingolstadt. Bereits in der dritten Spielminute kassierte Schwenningen in Unterzahl das 0:1. Der SERC kam zwar danach etwas besser ins Spiel, aber in der zwölften Minute erhöhte Ingolstadt auf 2:0, was gleichzeitig dem ersten Pausenstand entsprach.