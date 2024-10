Am Sonntag begrüßte die U15 der Wild Wings Future den Stuttgarter EC zum Rückspiel in der EBW-Runde auf Bahn 2 der Helios Arena.

Schwenningen erzielte früh das 1:0 – und dies in Unterzahl. Die Wild Wings Future spielten weiter gut nach vorne und erarbeiteten sich zahlreiche Chancen. In der zehnten Minute war es dann so weit: Schwenningen erhöhte auf 2:0 und ließ bis zur ersten Pausensirene zwei weitere Treffer folgen.

Auch im zweiten Drittel änderte sich an der Gangart nichts. Satte sechs Treffer erzielten die Jungs von Karel Bauhof und gingen mit einer 10:0-Führung in die letzte Pause. Im letzten Abschnitt wurde es, ohne jeglichen Grund, plötzlich etwas hitziger auf dem Eis. Schwenningen ließ sich davon aber nicht weiter beirren und bejubelte am Ende einen 17:0-Kantersieg.

Die U13-Talente

Für Kevin Richter und die U13 der Wild Wings Future ging es zum SC Bietigheim-Bissingen. Bietigheim ging in der fünften Spielminute mit 1:0 in Führung. Zwar gelang dem SERC der Ausgleich (10.) , aber Bietigheim erzielte in der 14. Minute das 2:1.

Nach knapp vier Minuten im zweiten Drittel erhöhte Bietigheim sogar auf 3:1. Schwenningen kam in der 31. Minute durch einen Treffer in Überzahl erneut auf ein Tor ran. Bietigheim ließ sich jedoch davon nicht beirren. Die Nachwuchs-Steelers erhöhten auf 4:2.

In der vierten Minute im letzten Drittel agierte Schwenningen mit einem Spieler weniger auf dem Eis, was die Gastgeber zu nutzen wussten. In dieser Phase war Bietigheim deutlich am Drücker und konnte vier weitere Treffer für sich verbuchen. Den Wild Wings Future gelang nur noch ein Tor zum 3:9.