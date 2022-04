1 Die Schwenninger U15-Talente sind heiß auf den DEL-Cup. Foto: Mosbacher

Zum vierten Mal jährt sich der DEL-Cup unter dem jetzigen Namen und in dieser Form in Schwenningen - aber bereits zum 29. Mal findet das Turnier, an dem wieder zwölf U15-Mannschaften aus ganz Deutschland teilnehmen, insgesamt statt. Da kann man schon von einer langen und erfolgreichen Tradition sprechen.















Pandemiebedingt musste das Turnier die vergangenen beiden Jahre ausfallen. Umso glücklicher sind die SERC Wild Wings Future, dieses große und bundesweit renommierte Turnier endlich wieder ausrichten zu können.

Vom 8. April bis 10. April geht es also wieder in der Schwenninger Eishalle rund, wenn sich über 200 motivierte Spieler der Jahrgänge 2007 und 2008 in der Helios Arena versammeln, um herauszufinden, welcher DEL-Verein den besten U15-Nachwuchs hat.

Für Schwenningen geht es am Freitag los

Zugesagt haben fast alle DEL-Mannschaften. Die Teams haben ein großes Ziel: dem letztmaligen Sieger, den Kölner Junghaien, den Pokal streitig zu machen. Das Turnier bietet Eishockey auf höchstem Niveau, reichlich Verpflegung und eine Tombola, deren Erlös dem Schwenninger Eishockey-Nachwuchs zugutekommt.

Die Mannschaft der SERC Wild Wings Future und ihr Trainer Karel Bauhof haben sicherlich das Potenzial, vorne mitzuspielen. Die Schwenninger Talente freuen sich dabei auf die vielen Zuschauer, die bei diesem Höhepunkt erwartet werden.

Schwenningen spielt zunächst in der Gruppe B am Freitag (18 Uhr) gegen Augsburg. Weiter geht es am Samstag mit den Vorrundenpartien gegen Bietigheim (9 Uhr) und Düsseldorf (13.30 Uhr). Ab 17 Uhr geht es in Schwenningen dann im K.o.-System weiter. Das Endspiel steigt dann am Sonntag ab 16 Uhr in der Helios Arena.

Die Vorrundengruppen

Gruppe A: Köln, Nürnberg, Ingolstadt, Krefeld. Gruppe B: Düsseldorf, Schwenningen, Bietigheim, Augsburg. Gruppe C: Mannheim, Berlin, München, Iserlohn.