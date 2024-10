In der Helios Arena kam es zum Spitzenspiel zwischen den Wild Wings Future und den Jungadler Mannheim. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten beide Teams alle ihre Spiele gewonnen.

Das erste Drittel war sehr ausgeglichen. Der Matchplan von Trainer Karel Bauhof ging beim 0:0 auf. Dann bekam die Defensive Probleme. In knapp sechs Spielminuten zogen die Mannheimer auf 4:0 davon, was dem Spielverlauf nicht entsprochen hatte. Der SERC fand im Anschluss wieder besser ins Spiel. Nach 35 Sekunden im dritten Drittel erzielte Schwenningen in Überzahl das 1:4. Die Wild Wings Future versuchten weiter den Rückstand zu verkürzen, doch es fielen keine weiteren Treffer.

Am Sonntag stand das nächste Heimspiel gegen den SC Bietigheim-Bissigen auf dem Plan. Am Ende stand ein souveräner 10:0 (2:0, 6:0, 2:0)-Sieg.

Somit fand die U15 der Wild Wings Future nach der samstäglichen Niederlage gleich wieder zurück in die Erfolgsspur.

Das U13-Team

Die U13 der Wild Wings Futur setzte sich gegen den EHC Freiburg durch. Nach einem 0:1-Rückstand drehten die Schwenninger auf, kamen gegen den Erzrivalen noch zu einem 11:3 (1:1, 6:0, 4:2)-Kantersieg. Die Wild Wings Future festigten damit ihren dritten Tabellenplatz.

Die U11-Talente

Die U11 zeigte beim Blitzturnier in Eppelheim gegen die Bietigheim Steelers, die Mad Dogs Mannheim und die Eisbären Eppelheim ihr Können. Die vielen Tore wurden mit Pizza in der Kabine belohnt.