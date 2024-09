1 U20-Stürmer Samuel Heck (links) im Duell mit dem Düsseldorfer David Galfinger. Foto: Roland Sigwart

Schwenninger DNL-Team gegen Düsseldorf mit ausgeglichener Wochenend-Bilanz. U17 jubelt beim Auftakt in Bietigheim über einen souveränes 6:1.









Link kopiert



Der Knoten bei der Schwenninger U20 ist geplatzt. Im vierten Saisonspiel gelang am Sonntag daheim (3:2) gegen Düsseldorf der erste Sieg in dieser Runde. Die U17 startete mit einem souveränen 6:1-Erfolg in Bietigheim in die neue Saison.