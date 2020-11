Wild Wings Future Saisonfortsetzung: Team hängt in der Luft

Schwenningens Nachwuchs-Cheftrainer Wayne Hynes hat trotz der Trainingspause in diesen Tagen einiges zu tun. "Es geht dabei um viele organisatorische Dinge und die Büroarbeit." Auch der Ex-Profi vermisst den Alltag mit seinen Mannschaften sehr. Die Helios-Arena ist für den Spiel- und Trainingsbetrieb der Wild Wings Future geschlossen. "Die Jungs haben einen Trainingsplan für daheim, den sie nun abarbeiten. Viele haben ja auch daheim ein Tor stehen und können so an ihrer Schusstechnik feilen", erklärt Wayne Hynes.