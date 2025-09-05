Wild Wings Future: Kevin Richter – begabter Vollgas-Trainer mit großen Perspektiven

Oder: Warum der Tag für den neuen U17-Coach 48 Stunden haben müsste. Am Wochenende starten die Schwenninger in die DEB-Runde. U20 spielt erneut daheim.

Ein normaler Dienstag des Kevin Richter (26): 8. 30 Uhr bis 10 Uhr: die erste Eiseinheit mit der U17. Danach arbeitet der Schwenninger als Skills-Trainer bei den Wild Wings. In der kurzen Mittagspause stehen für ihn im Büro organisatorische Dinge an – das Mittagessen läuft am Schreibtisch nebenher. Ab 14.30 Uhr geht es in die zweite Tageseinheit mit der U17, danach vielleicht noch alternativ Coaching beim U11-Team.

Kevin Richter lebt und liebt Eishockey, durchlebt sportlich eine wichtige Phase seiner Karriere. Die Herausforderung als neuer U17-Coach in der DEB-Runde ist groß. Seit drei Jahren schätzen ihn die Wild Wings, weil er ebenfalls ein sehr guter Skills-Trainer ist, der die Spieler individuell neben Steve Walker besser macht.

Wird ihn sein Trainerweg weiter in den Nachwuchsbereich führen oder liegt seine Zukunft eher beim großen Eishockey? Kevin Richter hat klare Vorstellungen über seine nächsten Jahre: „Ich fokussiere mich auf das hier und heute. Wie es für mich mittelfristig weitergeht, werde ich herausfinden.“

Der Weg in die Zukunft

Bisher trainierte er bei den Wild Wings Future die U13, nun hat er die Nachfolge bei der U17 von Sebastiano Lo Castro übernommen. Kevin Richter kann auf einem hohen Nachwuchsniveau nun ein wichtiges Team bei den Schwenningern formen: „Wir haben klare Vorstellungen, wie wir in der DEB-Runde spielen wollen. Die individuelle Entwicklung der Jungs steht an erster Stelle, aber das schließt nicht aus, dass wir auch gute Ergebnisse als Team brauchen“, so der frühere Nachwuchsspieler der Wild Wings, der nach einem Jahr in den USA auch noch bei verschiedenen Oberligisten spielte.

Die Vorbereitungszeit bezeichnet Kevin Richter mit seinem Team als sehr gelungen. Unter anderem absolvierte das U17-Team ein Trainingslager in der Schweiz. Die beiden ersten Spiele am Wochenende bei den Jungadler Mannheim (Samstag, 16.45 Uhr – Sonntag, 11 Uhr) werden den jungen Schwenningern eine erste, sehr gute Standortbestimmung liefern.

Der neue U17-Kader

Tor: Tim Bondarenko, Luis Röhrborn (neu von der U15), Sebastian Polanka (neu aus Pilsen), Lean Schmid (U15).

Verteidigung: Andrej Kling (U15), Marx Thorben Königsbüscher, Lenn Schlenker, Pascal Seigert, Luca-Elias Staiger (U15), Daimen Connor Baumann (Iserlohn), Maron Henning (Ingolstadt), Niklas Ort (Ravensburg).

Angriff: Rafael Befus, Andreas Butschnew, Max Geiger (U15), Aiden Josef Hörner (U15), Jason Kirpischnik (U15), Rudolf Knap, Luis Miske, Konstantin Pahomov (U15), Jaroslav Hobl (Pilsen), Arvid Schack (Wolfsburg), Adriano Lapetina (Hamburg), Noel Kevin Naimiller (Ravensburg).

U20 DNL Findungsgruppe

Die U20 hat in der DNL-Runde (Findungsgruppe Süd A2) ihr zweites Spielwochenende. Für die Mannschaft von Coach Wayne Hynes dürfte es in den beiden Heimpartien gegen die Kölner Junghaie (Samstag, 16 Uhr – Sonntag, 11 Uhr) schwer werden.

Doch der erste Saisonsieg am Vorwochenende gegen Augsburg hat für neues Selbstvertrauen bei der Schwenninger U20 gesorgt. „Wir wollen gegen Köln den nächsten Schritt gehen und beide Spiele mit möglichst viel Konstanz und Stabilität absolvieren. Wir müssen uns als neue Mannschaft auch weiter finden“, betont Wayne Hynes.