Wild Wings Future: Kevin Richter – begabter Vollgas-Trainer mit großen Perspektiven

Oder: Warum der Tag für den neuen U17-Coach 48 Stunden haben müsste. Am Wochenende starten die Schwenninger in die DEB-Runde. U20 spielt erneut daheim.
Ein normaler Dienstag des Kevin Richter (26): 8. 30 Uhr bis 10 Uhr: die erste Eiseinheit mit der U17. Danach arbeitet der Schwenninger als Skills-Trainer bei den Wild Wings. In der kurzen Mittagspause stehen für ihn im Büro organisatorische Dinge an – das Mittagessen läuft am Schreibtisch nebenher. Ab 14.30 Uhr geht es in die zweite Tageseinheit mit der U17, danach vielleicht noch alternativ Coaching beim U11-Team.