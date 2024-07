1 Der Schwenninger Torwart Steve Majher wurde in die U20-Nationalmannschaft berufen. Foto: Heinz Wittmann

Steve Majher, Torwart des SERC-Nachwuchses sowie dritter Goalie der Wild Wings, wurde vom Deutschen Eishockey Bund (DEB) für zwei U20-Länderspiele gegen die Slowakei nachnominiert.









Am Mittwoch, 31. Juli, reist die DEB-Auswahl in die Slowakei, um sich dort mit den Gastgebern in zwei Testspielen zu messen. Die Partien finden am Donnerstag, 1. August (17 Uhr), sowie am Freitag, 2. August (11 Uhr), in Piestany statt.