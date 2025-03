Kreisliga A3 Vor dem harten Restprogramm will Tumlingen-Hörschweiler ein Polster

Für den SV Tumlingen-Hörschweiler steht am Sonntag ein Schlüsselspiel in der Kreisliga A3 an. Die TSG Wittershausen will im Verfolgerduell den Relegationsplatz weiter absichern.