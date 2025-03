In der ersten Partie kreuzte der Schwenninger Nachwuchs die Schläger mit den Gästen des MERC. Von Beginn an war die Mannschaft hochmotiviert. Die Begegnung verlief dennoch leider nicht so erfolgreich für die Mannschaft vom Neckarursprung.

In der zweiten Begegnung gegen die Mad Dogs aus Mannheim verschlief Schwenningen etwas den Start, doch mit unbändigem Siegeswillen, vollem Einsatz und Spielwitz kamen die Spielerinnen und Spieler der SERC Wild Wings Future immer besser in das Spiel und sicherten sich den Sieg. In der abschließenden Partie gegen den ERC Waldbronn knüpfte der SERC-Nachwuchs nahtlos an die Leistungen der vorherigen beiden Partien an und gewann erneut.

Die weiteren Turniere

Nach Abschluss des Turniers verabschiedete sich die Mannschaft mit einer Laola-Welle von den Zuschauern und nahm die verdienten Medaillen entgegen.

Für die U9 stehen noch zwei weitere Termine in dieser Saison an. Am 29. März das letzte EBW-Blitzturnier in Hügelsheim und am 5 und 6. April ein Einladungsturnier mit zwölf Mannschaften in Erding/Bayern.