1 Die Schwenninger Wild Wings hatten beim DEL U15-Cup viele Gründe zum Jubeln. Drei Siege aus sechs Spielen sind für das Team ein großer Erfolg. Foto: Victoria Lang

Der Nachwuchs des SERC gewinnt beim DEL U15-Cup überraschend gegen den Augsburger EV. Am Ende reicht es zu Rang sechs. Der Schwenninger Nachwuchscoach kramt in seinen Erfahrungen. Kölner Junghaie besiegen im Finale die Berliner Eisbären.









Link kopiert



Es ist 7.35 Uhr am Samstagmorgen und in der tief heruntergekühlten Helios Arena brennt bereits die Luft. Die U15 der Wild Wings Future spielt in der Vorrunde das zweite Duell gegen den Augsburger EV.