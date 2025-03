1 U20-Spieler Noe Schuchewytsch (links) im Duell mit dem Deggendorfer Torhüter Valentin Lehner. Foto: Roland Sigwart

In der Playdown-Serie „Best of 5“ steht es nach dem ersten Wochenende 1:1 zwischen den Schwenningern und Deggendorf. Die U17 trifft in den Pre-Playoffs auf Köln.









Nichts für schwache Nerven! Das Zittern um den Klassenerhalt in der DNL geht für das Schwenninger U20-Team weiter. In der Playdown-Serie (Modus „Best of 5“) steht es nach den beiden Heimspielen in der Helios Arena zwischen beiden Teams 1:1.