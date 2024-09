Deutschlands Eishockey-Nachwuchs trifft sich in Schwenningen

1 Die U11 der Wild Wings Future tritt beim Heimturnier mit ihrem neuen slowakischen Trainer Vladimir Plott an. Foto: Wild Wings Future

16 Nachwuchsteams nehmen am Wochenende am 42. Wild Wings Future U11-Turnier in Schwenningen teil. Zwölf DEL-Teams sind vertreten. Wir fassen die wichtigsten Informationen zum Turnier zusammen. Außerdem spricht Wild Wings-Jugendvorstand Marco Kimmel über das wachsende Interesse nach der erfolgreichen DEL-Saison der Neckarstädter.









Große Eishockey-Nachwuchsturniere haben in Schwenningen Tradition. An diesem Wochenende treffen 16 U11-Teams in der Helios Arena aufeinander.