4 Die U15 der Wild Wings Future vor dem Spiel gegen Bietigheim. Foto: Michael Kienzler

Nach zwei Jahren Pause war es wieder so weit: In der Schwenninger Eishalle trafen sich am Wochenende zwölf Teams, um den begehrten DEL-Cup auszuspielen. Wir begleiteten die U15 der SERC Wild Wings Future bei ihrem Vorrundenspiel gegen Bietigheim-Bissingen.















Helios Arena, Samstag, 7.30 Uhr: Die Spieler sind schon in der Kabine. "Die sollen jetzt erst einmal ankommen", sagt Co-Trainer Michael Zerr entspannt. Noch eine Stunde bis zum Derby gegen Bietigheim. Ein wichtiges Spiel, wenn die Schwenninger gewinnen, stehen sie direkt im Viertelfinale. Das Team hat nach zuletzt zwei Siegen viel Selbstvertrauen. Auch deshalb ist bei den Spielern keine Anspannung zu spüren. Routiniert wärmen sie sich im Zuschauergang der Arena auf. Kapitän Samuel Heck leitet das Aufwärmprogramm. "Das ist jetzt alles Routine, die Übungen sind genau einstudiert", erklärt Zerr. Am Ende des Aufwärmens bilden die 22 Spieler einen Kreis, puschen sich und schreien einstudierte Parolen.

Die Playlist von Adrian Zerr

7.30 Uhr: Fast alle Spieler haben die Haare blond gefärbt, legen in der Kabine ihre Ausrüstung an. Die Betreuer Andrej Lehmann und Michael Kopf sorgen dafür, dass sich das Team voll auf den Sport konzentrieren kann. Im Hintergrund läuft die Playlist von Adrian Zerr. Mit Hip Hop und Rap stimmen sich die Spieler auf das Spiel ein. Viel geredet wird nicht. Mitten im Raum ist Physiotherapeutin Angela Ludwig damit beschäftigt, bei einem Spieler kleinere Blessuren vom erfolgreichen Spiel am Vortag gegen Augsburg zu behandeln. "Das sind in erster Linie Prellungen. Man merkt schon, dass es in diesem Alter jetzt körperlich mehr zur Sache geht und die Zweikämpfe härter werden", beschreibt Ludwig.

Um 7.40 Uhr betritt Coach Karel Bauhoff die Kabine

7.40 Uhr: Trainer Karel Bauhoff betritt die Kabine. Jetzt müssen wir den Raum verlassen, zu wichtig sei das folgende Spiel. Der Coach bittet um Verständnis. Er erklärt noch einmal den Matchplan. Kapitän Samuel Heck wird sagen: "Wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen, jetzt müssen wir alles geben und zusammenhalten." Es geht aufs Eis für ein kurzes Aufwärmprogramm. Liefen wenige Sekunden davor stampfende Beats in der Kabine, werden in der Halle die etwa 100 Zuschauer mit Modern Talking und "Cheri Cheri Lady" auf das Derby eingestimmt. Auf den Rängen sitzen vor allem Spieler der anderen Teams. Emilian Zerr – in Wild-Wings-Kluft – unterstützt mit zwei Freunden und einer Trommel das Team lautstark.

Der Kapitän geht voran

Kurz vor Spielbeginn bildet das Team einen Kreis um Torhüterin Ella Gappel, alle klatschen sich ab. Die Mannschaften stellen sich gegenüber auf, die Kapitäne tauschen Wimpel aus. Dann wird es ernst. 2 x 20 Minuten entscheiden über den Einzug ins Viertelfinale. Bietigheim kassiert in den ersten vier Minuten gleich zwei Strafen, doch die Schwenninger können das nicht nutzen. In Minute 4:46 erzielt Justin Kistner das wichtige 1:0 für das Heimteam. Adrian Kuhn erhöht nach neun Minuten. Bietigheim verkürzt etwas mehr als zwei Minuten vor der Pause auf 1:2. Als Wild-Wings-Torhüterin Ella Gappel von gegnerischen Spielern bei einer Torraumszene angegangen wird, kommt es zu einer Rangelei. Die kurze Pause danach tut gut. Karel Bauhoff puscht jetzt sein Team nach vorne, erinnert an die taktische Marschroute. Erfolgreich. Bietigheim kommt zwar auf, aber die

Schwenninger verteidigen erfolgreich ihr Tor – auch dank der starken Ella Gappel. Dann nimmt Kapitän Samuel Heck höchstpersönlich das Heft in die Hand und sorgt mitten in die Drangphase der Gäste hinein für das vorentscheidende 3:1. Bietigheim erhält weitere Zeitstrafen. Dies wird vom Schwenninger Jason Zrinski bestraft. Motiz Borowski macht fünf Minuten vor dem Spielende mit dem 5:1 alles klar.

Adrian Kuhn bekommt den weißen Bauhelm

Nach dem Schlussjubel und dem Dank an Torhüterin Ella Gappel verschwindet das Team in der Kabine. "Ihr habt super gespielt und als Team gearbeitet", lobt Trainer Bauhoff. "Wir haben verdient gewonnen, weil ihr euch an die Taktik und das Spielsystem gehalten habt." Torhüterin Ella Gappel bekommt ein Extralob. "Ich bin schon zufrieden mit meiner Leistung", verrät sie auch, warum sie gerne im Tor steht. "Das macht Spaß und ist aufregend, ich will einfach jede Scheibe halten." Jetzt darf Justin Kistner den wertvollsten Spieler des Derbys küren. Die Wahl fällt auf Adrian Kuhn, der bekommt unter dem Applaus der Mannschaftskollegen einen weißen Bauhelm aufgesetzt. Stolz auf sein Team ist auch Kapitän Samuel Heck. "Wir wussten, was auf uns zukommt, haben uns einfach an den Plan gehalten und ein super Spiel gemacht."

Der DEL-Cup

Die Mannheimer Jungadler haben am Wochenende den U15-DEL-Cup in Schwenningen gewonnen. Der Top-Favorit setzte sich im Endspiel gegen Düsseldorf mit 4:1 durch. Die Wild Wings Future belegten den guten vierten Platz.

End-Tabellen nach der Vorrunde:Gruppe A: 1. Kölner Junghaie 3 Spiele/ 8 Punkte/14:2 Tore, 2. Krefeld 3/4/7:17, 3. Ingolstadt 3/5:11, 4. Nürnberg 3/3/15:11.

Gruppe B: 1. Düsseldorfer EG 3 Spiele/9 Punkte/19:5 Tore, 2. Wild Wings Future 3/6/9:7, 3. Bietigheim 3 /3/13:11, 4. Augsburg 3/0/2:20.Vorrundenspiele der Wild Wings Future: 0:5 gegen Düsseldorfer EG, 5:1 gegen Bietigheim und 4:1 gegen Augsburg.

Gruppe C: 1. Jungadler Mannheim 3 Spiele/9 Punkte/12:3 Tore, 2. Iserlohn 3/4/7:10, 3. München 3/3/8:10, 4. Eisbären Berlin 3/2/6:10.

Viertelfinale: Wild Wings Future – Iserlohn 4:0, Mannheim – Krefeld 9:2, Düsseldorfer EG – München 10:4, Köln – Bietigheim 5:0.

Halbfinale: Wild Wings Future – Mannheim 1:4.

Düsseldorf – Köln 4:1.

Spiel um Platz sieben: Krefeld – München 4:3.

Spiel um Platz fünf: Iserlohn – Bietigheim 5:1.

Spiel um Platz drei : Wild Wings Future – Kölner EC 0:4.

Finale: Mannheim – Düsseldorf 2:1.