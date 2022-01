1 Schwenningens Back-up Marvin Cüpper dürfte zu den ersten Spielern zählen, die bald ihren Vertrag verlängern. Foto: Eibner

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Mit nur einem Punkt aus den beiden Spielen gegen Bremerhaven kehrten die Wild Wings am Freitag um acht Uhr früh zurück von der Nordsee. Die Mannschaft hat nun eine Woche frei. Einige personelle Entscheidungen werden nun erwartet.















Link kopiert

Am Mittwoch unterlagen die Wild Wings mit 3:4 nach Verlängerung gegen personell dezimierte Pinguins. Am Donnerstag stand dann um 21:50 Uhr eine 1:3-Niederlage für die Schwenninger. Nicht nur für Sportdirektor und Trainer Christof Kreutzer zu wenig an Ausbeute: "Am Ende des Tages hätten wir sicherlich mehr als nur einen Punkt mit nach Hause bringen können. Im zweiten Spiel waren wir die bessere Mannschaft, aber wir konnten gefühlte 20 hochkarätige Chancen eben nur in einen Treffer ummünzen. Bremerhaven hat gegen uns von seiner sehr starken ersten Reihe gelebt." Pinguins-Coach Thomas Popiesch war insgesamt nach den beiden Spielen "sehr stolz" auf seine Mannschaft, "denn wir hatten in den vergangenen Wochen mit der Corona-Thematik hier bei uns Bedingungen, die wir so noch nicht kannten".