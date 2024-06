Wild Wings/DEL: Eine große Premiere in Prag

1 Im Letná-Park in Prag soll am 6. Dezember das Freiluft-Spektakel der DEL zwischen München und Wolfsburg stattfinden. Foto: dpa

Erstmals findet ein DEL-Spiel am 6. Dezember im Ausland statt. 16 000 Zuschauer könnten die Freiluft-Partie zwischen München und Wolfsburg dann sehen.









Die DEL erlebt eine Erstaufführung, beteiligt sich mit einer Partie an den Winter Hockey Games in Prag. Nun steht auch die Begegnung fest: Die Grizzlys Wolfsburg und der EHC Red Bull München messen sich am Freitag, 6. Dezember, ab 13 Uhr unter freiem Himmel auf dem Letná-Plateau bei Prag. 16 000 Zuschauer könnten dabei sein. Es geht aber um die Punkte in der DEL.