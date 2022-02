1 Die Schwenninger Spieler jubeln weiter in der Helios-Arena. Gegen die Kölner war es immerhin der sechste Sieg in den vergangenen sieben Heimduellen. Foto: Roland Sigwart

Die Wild Wings haben am Freitagabend in der DEL daheim gegen Kölner Haie mit einem überzeugenden 5:2 einen wichtigen Sieg im Kampf um einen Play-off-Platz gefeiert. Sie rückten auch auf den relevanten zehnten Rang vor.















Die Schwenninger zeigten eine begeisternde Leistung gegen weiterhin kriselnde Haie, die in den vergangenen 13 Spielen zwölf Mal nun verloren. Wild-Wings-Torschütze Ken André Olimb freute sich: "Es war über die 60 Minuten sehr gut von uns."

Bei den Wild Wings waren Johannes Huß und Backup Marvin Cüpper erkrankt. Deren Corona-Tests fielen aber vor dem Spiel negativ aus. Für Huß verteidigte Marius Möchel. Für Cüpper war der junge Levi Schlenker Ersatz. Will Weber fehlte.

Pollock muss zuschauen

Tyson Spink kehrte in die Angriffsreihe zu seinem Bruder Tylor und zu Alex Karachun zurück. Als überzähliger "Ausländer" musste Brett Pollock zuschauen. Bei den Gästen fielen Nationalspieler Moritz Müller, Colin Ugbekile und Quinton Howden aus.

Die ersten 13 Minuten waren von einem hohen Tempo geprägt, allerdings konnten sich beide Teams in der Anfangsphase die großen Chancen nicht erspielen.

Max Görtz fälscht zum 1:0 ab

Doch dies änderte sich schlagartig: Es lief die 14. Minute, als Tomas Zaborsky von der blauen Linie abzog – der Schuss wurde zum 1:0 erfolgreich von Max Görtz (14. Saisontor) abgefälscht. Nur 132 Sekunden später fuhren die Schwenninger einen sauberen Angriff – Alex Karachun zog seinen Schuss (ebenfalls 14. Saisontreffer) über die Fanghand von Haie-Schlussmann Justin Pogge zum 2:0.

Doch die Haie reagierten: In der 17. Minute verkürzte Patrick Sieloff auf 1:2. Aus Sicht von Wild-Wings-Keeper Joacim Eriksson ein unglücklicher Gegentreffer, denn der Top-Torhüter hatte dieses Mal beim Schuss von Maxi Kammerer die Scheibe nicht gesichert. Sieloff schob das freie Spielgerät aus kurzer Entfernung ein.

Forderung nach noch mehr

In der ersten Drittelpause zeigte sich Torschütze Max Görtz nicht ganz zufrieden: "Wir müssen noch mehr Druck auf die Kölner Verteidiger ausüben. Diese sind zwar groß, aber langsam", meinte er unverblümt.

Im zweiten Abschnitt gaben die Gastgeber zunächst wieder den Ton an. Ganz wichtig das 3:1 durch Verteidiger Niclas Burström in der 24. Minute, nachdem Tyson Spink mit viel Übersicht vorbereitet hatte. Tyson Spink (29.) und Jordan George (30.) hatten dann in der Folgezeit gute Chancen auf dem Schläger, ehe die Haie Druck machten und durch David McIntyre die größte Möglichkeit zum Anschlusstreffer hatten. Die Rheinländer verzeichneten Vorteile beim Schussverhältnis (22:17) vor dem letzten Abschnitt. Aber Schwenningen war bis dahin das spielerisch bessere Team.

Fans sorgen für tolle Stimmung

Und dies unterstrich der aktuell formstarke Tomas Zaborsky mit seinem Klassetor zum 4:1 (51.). Die Wild Wings wurden von ihren Fans toll gefeiert. Per empty-net-goal erzielte Ken André Olimb (55.) das 5:1. Köln verkürzte noch durch Mark Olver (56.) auf 2:5.Am Sonntag (16.30 Uhr) geht es für die Wild Wings in Bietigheim weiter.

Wild Wings – Köln 5:2 (2:1/1:0/2:1). Tore: 1:0 Görtz (13:05), 2:0 Karachun (15:17), 2:1 Sieloff (16:36), 3:1 Niclas Burström (23:50), 4:1 Zaborsky (50:30), 5:1 Olimb (54:07/4:6), 5:2 Olver (55:11). Strafen: Wild Wings: 10 – Haie: 14. Schiedsrichter: Andrew Wilk/André Schrader. Zuschauer: 2477.