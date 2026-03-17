Wild Wings Dustin Strahlmeier: Der Torschütze des Jahres über die Chancen und seinem geplatzten Traum

Der frühere Schwenninger Keeper Dustin Strahlmeier spricht vor dem Start der Pre-Playoff- Serie über einige Themen – aber eine Geschichte soll außen vor bleiben.

Das Pre-Playoff-Duell zwischen den Wild Wings und Wolfsburg. Es könnte in der kurzen Serie auch der große Zweikampf zwischen den beiden Top-Torhütern Joacim Eriksson und seinem Vorgänger Dustin Strahlmeier werden. Nach vier erfolgreichen Saisons in Schwenningen wechselte er im Jahr 2020 zu den Grizzlys. Der gebürtige Gelsenkirchener tippt auf eine sehr enge Serie, erzählt, was ihm und seiner Familie in Wolfsburg gefällt und dass er lange daran zu knabbern hatte, nicht bei Olympia dabei sein zu dürfen.

Nur über seinen inzwischen sehr bekannten „Tor-Weitwurf“ plus einer Spieldauerstrafe in einer hitzigen Atmosphäre am vergangenen Sonntag in Augsburg wollte Dustin Strahlmeier kurz vor dem Start der Pre-Playoff-Serie nicht sprechen.

Immerhin begann diese Woche für den Keeper mit einer großen Auszeichnung: Bei der DEL-Award-Show in Köln wurde Strahlmeier für das attraktivste Tor der Hauptrunde ausgezeichnet. Er ist der erste Torhüter in der DEL-Geschichte, der einen Treffer (Empty-Net-Goal gegen Dresden) erzielte.

Dustin, selbst wenn Sie bereits vor sechs Jahren von Schwenningen nach Wolfsburg wechselten – ist es für Sie dennoch eine besondere Pre-Playoff-Serie?

Ich hatte vier sehr schöne Jahre in Schwenningen und bin in dieser Zeit zum Nationaltorwart geworden. Klar, ist es da etwas Besonderes, gegen den früheren Verein eine Playoff-Serie zu spielen, auch wenn ich schon einige Male in der Hauptrunde auf meinen Ex-Club getroffen bin.

Was für eine Serie erwarten Sie gegen die Wild Wings? Was wird entscheidend sein?

Es ist eine kurze Serie. Beide Mannschaften hat nach der Hauptrunde nur ein Punkt getrennt. Beide Teams sind auf Augenhöhe. Es werden Kleinigkeiten darüber entscheiden, für wen es ins Viertelfinale geht. Wir müssen in jeder Partie von Anfang an und bis zur letzten Sekunde hellwach sein, müssen gegen die Wild Wings mit Leidenschaft spielen und diszipliniert bleiben.

Es gab bei Ihrer Mannschaft vor zwei Wochen einen Trainerwechsel. In welchen Bereichen sind spielerisch schon Veränderungen spürbar?

Für uns geht es speziell in den Playoffs darum, dass wir unser Spiel spielen. Wie gesagt: Es sind Kleinigkeiten, die den Ausschlag geben können. Jede einzelne Aktion kann eine große Rolle spielen, die Details sind ganz wichtig.

Seit sechs Jahren spielen Sie für die Grizzlys, sind ein absoluter Führungsspieler in Wolfsburg geworden. Was haben Sie in all der Zeit in Wolfsburg schätzen gelernt?

Wolfsburg hat wirklich eine Menge zu bieten. Die Stadt hat eine super Größe und ist auch deshalb sehr familienfreundlich. Man ist schnell in der Natur, bekommt alles, was man braucht, die Wege sind kurz. Und sehr schöne Ecken hat Wolfsburg auf jeden Fall auch.

Sie spielen eine starke Saison, hätten es verdient gehabt, mit zu Olympia zu fahren. War die Enttäuschung bei Ihnen nach der Nicht-Nominierung erst einmal groß?

Natürlich ist da für mich ein Traum geplatzt. So schnell verarbeitet man das auch nicht. Vor vier Jahren war ich auch ganz gut im Rennen, bin aber am Ende nicht nominiert worden. Vielleicht sollte es einfach nicht sein. Dafür hatte ich in der Pause etwas mehr Zeit für die Familie.