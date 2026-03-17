Wild Wings Dustin Strahlmeier: Der Torschütze des Jahres über die Chancen und seinem geplatzten Traum

Der frühere Schwenninger Keeper Dustin Strahlmeier spricht vor dem Start der Pre-Playoff- Serie über einige Themen – aber eine Geschichte soll außen vor bleiben.
Das Pre-Playoff-Duell zwischen den Wild Wings und Wolfsburg. Es könnte in der kurzen Serie auch der große Zweikampf zwischen den beiden Top-Torhütern Joacim Eriksson und seinem Vorgänger Dustin Strahlmeier werden. Nach vier erfolgreichen Saisons in Schwenningen wechselte er im Jahr 2020 zu den Grizzlys. Der gebürtige Gelsenkirchener tippt auf eine sehr enge Serie, erzählt, was ihm und seiner Familie in Wolfsburg gefällt und dass er lange daran zu knabbern hatte, nicht bei Olympia dabei sein zu dürfen.