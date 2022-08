Drei Neuzugänge treffen beim 3:0 in Freiburg

1 Schwenningens Neuzugang Miks Indrasis erzielte den ersten Saisontreffer der Wild Wings. Foto: Roland Sigwart

Die Wild Wings haben ihr erstes Testspiel bei den Freiburger Wölfen (DEL2) überzeugend mit 3:0 gewonnen.















Link kopiert

Erstes Testspiel – neuer Kapitän. Das Schwenninger Trainerteam um Chefcoach Harold Kreis hat den erfahrenen Verteidiger John Ramage zum neuen Kapitän bestimmt. Assistenten sind in der neuen Saison Ken André Olimb und Johannes Huss.

Die Wild-Wings-Spieler freuten sich auf den ersten Test nach sehr intensiven Trainingseinheiten in den vergangenen zwei Wochen. Harold Kreis wollte in Freiburg vor allem sehen, "wie die Mannschaft das im Training erarbeitete umsetzt, wie sie sich nun gegen einen Gegner in gewissen Situationen verhält und wie die Spieler bereits harmonieren".

Wild Wings machen sofort viel Druck

Die Schwenninger machten bei ihrem ersten Testauftritt vor rund 2500 Zuschauer sofort Druck und erspielten sich gegen die Wölfe bereits in den ersten zehn Minuten gute Chancen durch Miks Indrasis und Boaz Bassen. Florian Elias traf dann nur das Außennetz.

Die Nummer 1 der Gäste, Joacim Eriksson, konnte in dieser Phase seinen Kasten sauber halten. Mit einem für Freiburg etwas schmeichelhaften 0:0 ging es in die erste Pause.

Miks Indrasis erzielt erstes Schwenninger Saisontor

Nach Wiederbeginn gab es einige Strafen auf beiden Seiten. Die Wild Wings wurden spielerisch wieder stärker. Nach 30 Minuten machte – wie geplant – Eriksson dann für Marvin Cüpper Platz. In der 37. Minute erzielte Neuzugang Miks Indrasis den ersten Saisontreffer für die Neckarstädter zur 1:0-Führung, als er einen sehenswerten Angriff der Gäste erfolgreich aus kurzer Distanz abschloss.

Im Schlussdrittel waren sechs Minuten gespielt, als Sebastian Uvira nach Vorarbeit von Indrasis einen Konter zum 2:0 verwertete. Im Freiburger Tor hatte nun der für Patrik Cerveny eingewechselte Luis Benzing gute Momente, parierte einige Schwenninger Möglichkeiten. Doch beim 3:0 von Brandon DeFazio war er in der 58. Minute machtlos. Der erste Testspielauftritt der Wild Wings konnte sich sehen lassen.

Am Donnerstag in Wil gegen Olten

Für das Team von Harold Kreis geht es bereits am Donnerstagabend mit dem ersten Turnierspiel in Wil (Schweiz/Thurgau) weiter. Dann wird ab 20 Uhr der Schweizer Zweitligist EHC Olten der erste Gegner der Neckarstädter sein.