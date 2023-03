1 Torhüter Cody Brenner kommt neu aus Bietigheim zu den Wild Wings. Foto: Eibner

Wild Wings wollen es aber nicht bestätigen. Von Bietigheim kommt Torhüter Cody Brenner als Cüpper-Nachfolger.









Der Berliner Kurier und auch der Fernsehsender Magenta TV vermelden, dass der aktuelle Münchner Co-Trainer Steve Walker neuer Trainer der Wild Wings wird.

Weiter erfolgt von Schwenninger Seite aber keine Bestätigung dazu. Sportdirektor Stefan Wagner hatte am Dienstag nur erklärt, dass Steve Walker einer der Trainer-Kandidaten bei den Wild Wings ist. Unsere Zeitung vermeldete dies am Dienstagvormittag exklusiv.

Warum die Wild Wings nichts bestätigen

Ein Grund für Wagners Zurückhaltung ist wohl: Es gilt in der DEL das ungeschriebene Gesetz, dass Spielertransfers oder Trainerwechsel während den Play-offs nicht veröffentlicht werden. Die Erklärung: Es könnte zu viel Unruhe in den Klubs geben.

Deshalb dürfte auch klar sein, dass man bei Red Bull München über die Nachrichten-Entwicklung in Sachen „Steve Walker“ zur Stunde nicht gerade amüsiert ist. Die Münchner liefern sich schließlich in der Serie des Play-off-Viertelfinales in diesen Tagen einen nervenaufreibenden Kampf mit Bremerhaven.

Die Legende der Eisbären Berlin

Erreicht Red Bull München das Play-off-Finale, könnte es also noch dauern, bis Steve Walker etwa in Schwenningen offiziell vorgestellt wird. Klar ist, dass der Kanadier hundertprozentig ins Anforderungsprofil der Wild Wings passt. Für den früheren Meister-Stürmer der Eisbären Berlin, der beim neunfachen deutschen Meister eine Legend ist, wäre es die erste Station als Cheftrainer in der DEL. Seit vier Jahren arbeitet Steve Walker in München mit Don Jackson zusammen. Kommt Walker, dann dürfte Ryan Marsh sein Co-Trainer werden und somit in Schwenningen bleiben.

Cody Brenner kommt aus Bietigheim

Parallel zur Trainerfrage kommt Stefan Wagner bei den Planungen des Kaders für die kommende Saison gut voran. Nach Informationen unserer Zeitung ist die Verpflichtung des bisherigen Bietigheimer Torhüters Cody Brenner (26) als Nachfolger von Marvin Cüpper (nach Frankfurt) nun fix und wird zeitnah auch veröffentlicht. Zudem haben die Wild Wings als neuen U23-Spieler auch Filip Reisnecker (Crimmitschau) auf ihrem Bildschirm.

Starten die Steelers in der Oberliga?

Unruhige Zeiten warten übrigens auf den DEL-Absteiger Bietigheim – dies aus wirtschaftlichen Gründen. Aufgrund der Trennung von Geschäftsführer Volker Schoch wird wohl einer der Hauptsponsoren nun aussteigen. Die Steelers haben deshalb nicht nur für die DEL2 eine Lizenz beantragt, sondern vorsorglich auch für die Oberliga Süd.