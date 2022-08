1 Sebastian Uvira ist bestens gelaunt. Der Stürmer ist bei den Wild Wings bereits hervorragend angekommen. Foto: Roland Sigwart

Der Wechsel von Sebastian Uvira (29) von den Kölner Haien zu den Wild Wings zählte in diesem Transfersommer auf dem DEL-Spielermarkt zu den spektakulärsten.















Acht Jahre lang spielte der gebürtige Freiburger zuletzt für die Kölner Haie. Vielleicht etwas übertrieben ausgedrückt, gehörte Sebastian Uvira so eng zu den Haien wie der Dom in die Rhein-Metropole. Der 29-Jährige war bei den Kölnern eine absolute Identifikationsfigur – in sportlich guten wie auch in schlechten Zeiten, dazu sehr beliebt bei den Haie-Fans. So richtig Gedanken über einen Wechsel machte sich Sebastian Uvira in all den Jahren nie. Wozu auch? In Köln hatte sich der Stürmer sportlich und privat sehr viel aufgebaut. Seine Lebensgefährtin, eine Kölnerin, war erst im Mai zu ihm gezogen. Doch wenig später im Juni stellte ein Tag das Leben von Sebastian Uvira auf den Kopf. Und dies trotz seines noch laufenden Vertrages bei den Haien bis 2023.