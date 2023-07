Wenn das mal kein gutes Omen ist! Die Wild Wings zählen zu den ersten Teams in der DEL, die mit der Saisonvorbereitung auf dem Eis beginnen.

Für Geschäftsführer und Sport-Manager Stefan Wagner ist dies aber auch ein logischer Vorgang: „Wir waren ja auch im Frühjahr eine der ersten Mannschaften, die aus dem Spielbetrieb raus sind“, schmunzelt er.

Ein besonderer Tag für Stefan Wagner

Der 50-Jährige ist an diesem Montagvormittag bestens gelaunt, schaut sich von der Tribüne aus die erste Trainingseinheit auf dem Eis von Trainer Steve Walker an. Viele organisatorische Dinge rund um die Spieler sind für Wagner abgehakt: „Dieser erste Trainingstag ist für mich immer eine wichtige Marke in der Vorbereitung auf eine neue Saison. Ich übergebe jetzt praktisch einiges an Arbeit an unseren Trainerstab.“

Medizin-Checks und ein Grillfest

Alle 24 Spieler stehen im Training. In den vergangenen zwei Wochen absolvierte die Mannschaft die notwendigen Leistungs- und Medizin-Checks. Am Samstag trafen sich die Profis mit ihren Familien sowie die Angestellten der Geschäftsstelle zu einem gemeinsamen Grillfest.

Warum Ben Marshall so viel fliegt

Der neue Verteidiger Ben Marshall hatte zuletzt viel Reisestress. Zunächst kam er von Minnesota aus das erste Mal angeflogen, um in Schwenningen bei den Tests dabei zu sein. Dann jettete der frühere Ingolstädter noch einmal zurück nach Hause, um eine Einladung bei einer Hochzeit wahrzunehmen. Nun steht der 30-Jährige pünktlich auf dem Eis in der Helios Arena.

Die Suche nach dem Marsh-Nachfolger

Stefan Wagner berichtet noch einmal von dem plötzlichen Abschied des Co-Trainers Ryan Marsh. „Wir hatten noch am Vorabend seiner Entscheidung über unseren neuen Stürmer Zach Senyshyn diskutiert. Ich war völlig überrascht über die Nachricht, dass er aus privaten Gründen zurück nach Kanada möchte.“

Zusammen mit Steve Walker machte sich Wagner schnell auf die Suche nach einem neuen Assistenztrainer. „Wir hatten vier bis fünf Kandidaten. Steve Walker äußerte aber rasch den Wunsch, mit Tim Kehler zusammenarbeiten zu wollen.“ Der Geschäftsführer erklärt weiter: „Mit dem Zugang von Jaako Valkama als neuen Torwart-Trainer haben wir nun ja einen komplett neuen Coaching-Stab. Die Dialoge zwischen unseren neuen Trainern laufen bereits sehr intensiv.“

Extra viele Testspiele

Steve Walker hat das erste Ziel, dass die Spieler schnell das neue Spielsystem – dieses wird nun etwas offensiver als in der vergangenen Saison ausgerichtet sein – verinnerlichen. Deshalb ist die Anzahl der Testspiele in dieser Vorbereitung mit acht Partien relativ hoch.

Die Wild-Wings-Fans können sich aber erst einmal auf das offizielle Eröffnungstraining am Samstag (18 Uhr) in der Helios Arena konzentrieren. Um das Gemeinschaftsgefühl noch weiter zu stärken, würden sich die Wild Wings sehr darüber freuen, wenn sich zwei Stunden vorher möglichst viele Anhänger zur Mithilfe einer kurzen „Müll-Putzete“ rund um die Helios Arena treffen könnten. Beim Start der neuen Eiszeit soll schließlich alles blitzsauber sein.

Keine Fans in Kloten

Das erste Testspiel läuft für die Schwenninger am Freitag, 11. August (19.30 Uhr) beim EHC Kloten. Allerdings sind keine Fans zugelassen. Der Grund: Die Schweizer werden die Partie in der stimo Arena noch nicht austragen können, weil das Eis noch nicht fertig ist. Die Testpartie muss deshalb in der kleinen Trainingshalle ausgetragen werden, in der kaum Zuschauer hineinpassen.Samstag, 5. August, 18 Uhr:

Offizielles Eistraining der Mannschaft in der Helios-Arena.

Das Vorbereitungsprogramm

Samstag, 5. August, 18 Uhr: Offizielles Eröffnungstraining.Freitag, 11. August, 19.30 Uhr: Erstes Testspiel beim EHC Kloten.Sonntag, 18. August, 18 Uhr: beim Kooperationspartner EHC Freiburg.Donnerstag, 17. August, 19.30 Uhr: Heimspiel gegen ZSC Lions.Samstag, 19. August, 16.30 Uhr: Test bei den ZSC Lions.Freitag, 25. August, 19.35 Uhr: Erstes Turnierspiel beim Bodensee-Cup in Kreuzlingen gegen die SC Langnau Tigers.Samstag, 26. August, 19 Uhr: Zweites Turnierspiel beim Bodensee-Cup gegen den HC Thurgau.Freitag, 1. September, 19.30 Uhr: Daheim gegen den EHC Kloten.Freitag, 8. September, 19.30 Uhr: letztes Testspiel bei den Augsburger Panther.Samstag, 9. September, ab 14 Uhr: Saisoneröffnungsfest für die Fans auf der Möglingshöhe in Schwenningen. Freitag, 15. September, 19.30 Uhr: DEL-Saisonstart daheim gegen die Adler Mannheim.