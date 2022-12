Die Wild Wings bereiten ihren Fans in diesen Wochen in der DEL viel Freude. Einige Faktoren sind dafür ausschlaggebend. Das Schwenninger Team steht nach dem 5:2 gegen Iserlohn nur noch einen Zähler hinter Platz zehn. Am Dienstag (19.30 Uhr) geht es in Wolfsburg weiter.