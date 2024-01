1 Schwenningens Backup Cody Brenner war gegen die Eisbären der große Rückhalt. Hier entschärft er eine gute Chance von Nationalspieler Frederik Tiffels (Mitte). Foto: Eibner

Warum dieses 3:2 für die Schwenninger beim DEL-Spitzenreiter Berlin in dieser Saisonphase so wichtig ist. Am Sonntag (19 Uhr) kommt Nürnberg.









Mit einer großen Energieleistung haben die Wild Wings am Donnerstagabend in der Berliner Mercedes-Benz-Arena beim 3:2-Sieg gegen den DEL-Spitzenreiter in der Liga das nächste Ausrufezeichen gesetzt. Die Eisbären waren in den vergangenen drei Wochen bis dahin mit elf Siegen in zwölf Spielen die Mannschaft in der Liga schlechthin.