Nach drei spannenden Jahren bei den Wild Wings wechselt Christof Kreutzer nun als Sportdirektor und Trainer nach Augsburg.

Nun ist es offiziell: Der bisherige Wild-Wings-Sportdirektor Christof Kreutzer wird neuer Trainer und Sportdirektor bei den Augsburger Panthern. Sollten die Schwaben nicht in die DEL2 absteigen, soll Kreutzer dann lediglich am Traditions-Eishockey-Standort als Trainer arbeiten. Bis zuletzt arbeitete der fünfmalige deutsche Meister akribisch für die Ziele der Wild Wings. Nun verständigten sich beide Parteien in guten und fairen Gesprächen auf eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Das sagt Christof Kreutzer

„Ich möchte mich bei allen in der Organisation und natürlich den großartigen Fans für drei ereignisreiche wie intensive Jahre bedanken, in denen ich erleben durfte, wie viel Herzblut in diesem Klub steckt. Nun freue ich mich auf meine neuen Aufgaben, werde den Weg der Wild Wings aber natürlich weiterhin mitverfolgen. Ich sehe das Team sehr gut aufgestellt und ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute“, so der scheidende Sportdirektor.

Und Christof Kreutzer zu seiner neuen Aufgabe: „Auch wenn die Panther in dieser Saison die Erwartungen nicht erfüllen konnten, so sehe ich in Augsburg einen traditionsreichen Eishockey-Standort mit unglaublichem Potential und treuen Fans sowie Sponsoren. Auch wenn es noch einen Funken Hoffnung auf einen DEL-Verbleib gibt, so konzentrieren sich unsere Planungen zunächst auf die DEL2, in der wir eine Top-Adresse sein wollen.“

Stefan Wagner lobt Arbeitsatmosphäre

Wild-Wings-Sportdirektor Stefan Wagner betonte immer wieder, wie angenehm die Zusammenarbeit mit Christof Kreutzer in den vergangenen Monaten verlief und unterstreicht dies nun nochmals.

„Wir haben schnell einen gemeinsamen Weg gefunden und konnten so sehr produktiv miteinander agieren. Deshalb kann ich mich im Namen der Wild Wings nur bei Christof für sein Engagement bedanken. Ihm und seiner Familie wünsche ich für die Zukunft nur das Beste.“

Lothar Sigl freut sich

In Augsburg freut sich der Hauptgesellschafter Lothar Sigl auf die Zusammenarbeit mit Christof Kreutzer: „Das Anforderungsprofil für unseren neuen sportlichen Verantwortlichen war eindeutig: Kompetenzen als Cheftrainer und Sportdirektor, großer Überblick über das deutsche Eishockey mit allen Ligen und ein gutes Netzwerk, persönliche Erfahrungen in DEL und DEL2 und deutschsprachig. Christof Kreutzer passt perfekt in dieses Profil. Er genießt unser absolutes Vertrauen auf dieser Schlüsselposition in unserem Club.“