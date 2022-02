1 Die Wild Wings wollen in der DEL nicht nur den Klassenerhalt bejubeln, sondern in die Play-offs. Doch noch ist eben der Ligaverbleib nicht unter Dach und Fach. Foto: Eibner

Die Frist zur Abgabe von Anträgen auf Teilnahme am Lizenzprüfungsverfahren für die kommende Saison 2022/23 in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) endete mit dem 15. Februar. Die Wild Wings sind einer von acht DEL-Klubs, die diese Option nutzen.















"Alle aktuellen Zweitligisten haben sich für das Lizenzprüfungsverfahren für die kommende Spielzeit angemeldet. Zudem wurden insgesamt elf Anträge aus der Oberliga bei der DEL2 fristgerecht eingereicht. Nur Oberliga-Klubs, die den Antrag auf eine Teilnahme am Lizenzprüfungsverfahren eingereicht haben, können im Falle einer sportlichen Qualifikation als bestes deutsches Team der aktuellen Saison für die Lizenzprüfung der DEL2 zugelassen werden", teilt Denise Krug von der Deutschen Eishockey Liga 2 mit.

Acht DEL-Teams nehmen am Verfahren teil

Neu in dieser Saison sei, dass auch Anträge von DEL-Klubs bei der zweiten Liga eingegangen sind. "Im Falle eines sportlichen Abstiegs mussten sich die Mannschaften ebenfalls fristgerecht für die Teilnahme am DEL2-Lizenzprüfungsverfahren für die kommende Saison anmelden. Dies haben insgesamt acht Klubs aus der ersten Liga getan. Die Unterlagen für die Lizenzprüfung zur Saison 2022/23 sind nach aktuellem Stand bis zum 24. Mai 2022 einzureichen", so endet die Mitteilung.

Die Bestätigung der Wild Wings

Krischan Läubin, der Sprecher der Wild Wings, bestätigte am Mittwochmittag, dass die Schwenninger zu den acht DEL-Klubs gehören, welche die Frist zur Abgabe eines Antrags auf Teilnahme am DEL2-Lizenzprüfungsverfahren für die kommende Saison 2022/23 eingehalten haben. "Das ist so", sagte Läubin.