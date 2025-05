Wild Wings DEL-Transfers: Mattinens Rückkehr, Denis Reul muss gehen – Dresdner erhöhen Etat

1 Das ist bitter: Der frühere Nationalverteidiger Denis Reul erhält in Augsburg keinen Vertrag mehr. Wie es für den 35-Jährigen weitergeht, ist noch völlig offen. Foto: Eibner Auf dem DEL-Transfermarkt geht es weiter rund. Die Münchner schnappen sich Berlins Topstürmer Gabriel Fontaine. Top-Verteidiger Nicolas Mattinen wird nun doch ein Adler.







Parallel zur Eishockey-Weltmeisterschaft läuft der Transfermarkt in der DEL für die Saison 2025/26 auf Hochtouren. Doch die Clubs pokern in einer Hinsicht auch noch etwas, wollen nicht zu schnell ihre Kader auffüllen. Denn: In den kommenden sechs Wochen könnte es noch so manchen Top-Spieler auf den Markt spülen, der relativ günstig zu haben ist. Dies hatten die Insider schon vor längerer Zeit für diesen Sommer prognostiziert.