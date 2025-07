Wild Wings DEL Transfers: Daniel Fischbuch, neuer Adler-Keeper – und Henrik Haukeland

1 Daniel Fischbuch geht nun für die Iserlohn Roosters auf Torejagd. Foto: Eibner In zwei Wochen legen die DEL-Teams – offiziell – mit ihrer Vorbereitung los. Das Transferkarussell dreht sich weiter mit hohem Tempo.







Nun ist es also raus, wohin es Nationalstürmer Daniel Fischbuch (bisher Adler Mannheim) zieht. Zwischenzeitlich soll er auch bei den Wild Wings auf der Kandidatenliste gestanden haben. Doch Fischbuch stürmt in der neuen DEL-Saison für Iserlohn. Kurios: Der 31-Jährige zählte zuletzt mit 31 Hauptrundenpunkten (elf Tore, 20 Assists) zu den fünf erfolgreichsten Scorern der Adler Mannheim, dennoch kam der viermalige WM-Teilnehmer und Silbermedaillengewinner von 2023 in den vergangenen Playoffs der Badener nur noch sporadisch zum Einsatz.