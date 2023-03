1 3. März 2023: Nach der 2:3-Heimniederlage nach Verlängerung gegen Köln ist klar, dass die Wild Wings es wieder nicht in die Pre-Play-offs schaffen. Foto: Eibner/Schust

Nichts Neues in Schwenningen! Für die Wild Wings ging es auch in der DEL-Saison 2022/23 nach einer Hauptrunde mit Höhen und Tiefen in den vorzeitigen Urlaub. Wir blicken auf die Runde des Tabellenzwölften (75 Punkte) zurück, der bis zum vorletzten Spieltag von den Pre-Play-offs träumte.









