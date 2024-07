Wild Wings: Daniel Schwaiger: Bereit für den nächsten Schritt

1 Daniel Schwaiger nimmt bereits seit einigen Wochen am Schwenninger Sommertraining teil, um sich optimal für seine neue Aufgabe bei den Wild Wings vorzubereiten. Foto: Roland Sigwart

Mit Daniel Schwaiger haben die Wild Wings einen talentierten Verteidiger vom ERC Ingolstadt verpflichtet. Der 22-Jährige will sich in Schwenningen etablieren und weiterentwickeln.









Das Sommerprogramm der Schwenninger Wild Wings ist hart. Das durfte und musste Daniel Schwaiger in den vergangenen Wochen am eigenen Leib erfahren. Nach einer morgendlichen Krafteinheit und einer Stunde Techniktraining auf dem Eis erscheint er zum Interview vor den Toren der Helios-Arena. Eine weitere Krafteinheit hat der Neuzugang gleich noch vor sich. Ein strahlendes Lächeln hat er dennoch auf den Lippen. „Man lacht den Schmerz weg“, gibt der 22-Jährige zu, weiß aber auch: „So fit wie in diesem Sommer war ich noch nie.“