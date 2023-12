Wild Wings: Cody Brenner fährt gegen Frankfurt und München eine Doppelschicht

1 Joacim Eriksson (links) ist noch angeschlagen und pausiert – Cody Brenner (rechts) übernimmt komplett am Wochenende. Foto: Eibner

Die personellen Probleme reißen in Schwenningen nicht ab. Coach Steve Walker zeigt sich dennoch zuversichtlich. Es geht gegen Direktkonkurrenten um die Play-off-Plätze.









Link kopiert



Rein geht es mit dem 27. Spieltag in die zweite Hälfte der DEL-Hauptrunde. Die Wild Wings (7. Platz/42 Punkte) empfangen am Freitag (19.30 Uhr) in einer sehr gut besuchten Helios Arena die Frankfurter Löwen (9./38) und gastieren am Sonntag (14 Uhr) beim Titelverteidiger München (4./45), der sich nach seinen Startschwierigkeiten in dieser Saison nun verbessert zeigt.