Coach Steve Walker sieht nur „23 gute Minuten“ in Düsseldorf

1 Enttäuscht: Wild-Wings-Stürmer Alex Karachun bedankt sich nach dem Spiel in Düsseldorf und der unnötigen 4:5-Niederlage bei den rund 150 mitgereisten Fans. Foto: Eibner

Für die Schwenninger wäre in einem verrückten DEL-Spiel mehr möglich gewesen. Am Sonntag (16.30 Uhr) kommen die Nürnberg Ice Tigers.









Die Wild Wings haben in einem turbulenten DEL-Spiel mit kuriosen Toren am Freitag mit 4:5 in Düsseldorf verloren. Die Schwenninger schafften es nicht, drei Führungen zu verteidigen. Acht Sekunden vor dem Ende nutzte DEG-Topspieler Brendan O’Donnell ein Überzahlspiel der Rheinländer zum Sieg.