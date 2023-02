1 Christof Kreutzer soll der Wunschkandidat bei den Augsburger Panther sein. Foto: Eibner / Feiner

Die Augsburger Panther, abstiegsbedrohdt in der DEL, stellen sich für die Zukunft neu auf. Hierbei soll nach Informationen unserer Zeitung der bisherige Sportdirektor der Wild Wings, Christof Kreutzer, eine wichtige Rolle einnehmen.









Als neuer Trainer, Sportdirektor und Kaderplaner. Unterstützt werden soll Kreutzer vom bisherigen Teammanager Duanne Moser.

Die beiden bei den Augsburger Panther geschäftsführenden Gesellschafter Lothar Sigl und Maximilian Horber stellten in dieser Woche bei einem großen Sponsorenabend im Curt-Frenzel-Stadion ein Zukunftskonzept vor.

Zitat von Lothar Sigl: „ Mit unserem jetzigen Trainer Kai Suikkanen war immer verabredet, dass er nur für den Rest dieser Saison einspringt. Seit langer Zeit ist klar, dass wir uns im sportlichen Bereich umstrukturieren.“ Lothar Sigl weiter: „Auch wenn wir weiterhin auf die DEL schielen, so konzentrieren sich unsere Planungen zunächst auf die DEL2. Wir wollten unbedingt einen sportlich Verantwortlichen, der das deutsche Eishockey kennt, einen tiefen Ligenüberblick hat, gut vernetzt und deutschsprachig ist und mit jungen Spielern arbeiten will. Wir sind froh, dass wir mit unserem Favoriten, mit dem wir seit vielen Wochen in intensivem, konzeptionellem Austausch sind, mittlerweile auch einen unterschriebenen Vertrag vorliegen haben. Den Namen des neuen Mannes können wir leider aus vetraglichen Gründen noch nicht nennen.“

Schon länger in Kontakt

Es soll sich um Christof Kreutzer handeln. Die Gerüchte um die Kontakte zwischen Augsburg und Christof Kreutzer gab es in Schwenningen bereits seit Wochen. Der Sportdirektor der Wild Wings gab sich immer bedeckt und wollte auch am Donnerstagabend sein neues Engagement in Augsburg nicht bestätigen. Kreutzer hatte aber immer nach der Nichtverlängerung in Schwenningen bekräftigt, gerne auch als Trainer wieder arbeiten zu wollen. Die Zusammenarbeit zwischen dem neuen Sportdirektor Stefan Wagner und Christof Kreutzer lief in den vergangenen Wochen gut. Wagner hatte es auch nicht ausgeschlossen, dass Kreutzer weiterhin für die Wild Wings tätig sei. Nun scheint sich aber ein neuer Weg für den Rheinländer anzubahnen.

Eine spannende Herausforderung

Stimmt es tatsächlich, dass Christof Kreutzer als Trainer, Sportdirektor und Kaderplaner in Augsburg einsteigt, dann steht er vor einer großen interessanten Herausforderung.

Sollten die Augsburger in die DEL2 absteigen, wird es im Kader zu einem kompletten Neuanfang kommen.