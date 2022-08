1 Noch ein kräftiger Schluck aus der Trinkflasche, dann kann es für Wild-Wings-Neuzugang Sebastian Uvira nach seiner Zahn-Operation in Kreuzlingen wieder losgehen. Foto: Roland Sigwart

Die Wild Wings sind am frühen Mittwochnachmittag nach Kreuzlingen gereist. Erneut nehmen die Schwenninger am Bodensee-Cup teil und verbinden die Tage auch mit einem Trainingslager.















Link kopiert

Die Schwenninger Spieler freuen sich richtig auf diese Abwechslung in der intensiven Vorbereitung. "In einer tollen Umgebung ist unsere Mannschaft für ein paar Tage mal unter sich. Das wird uns guttun und den Zusammenhalt weiter fördern", ist Sportdirektor Christof Kreutzer überzeugt.

Das Programm in einer tollen Umgebung

Am frühen Mittwoch-Abend beziehen die Wild Wings also ihre Zimmer im Hotel "Bodensee-Arena" – direkt am Bodensee und am Eisstadion.

Am Donnerstagvormittag steht eine Eiseinheit an. Am Nachmittag ist ein Fußball-Tennis-Turnier geplant, ebenso wollen die Wild-Wings-Spieler ihre Besten im Stand-up-Paddling ermitteln.

"Das Trainerteam wird bei diesen internen Wettbewerben begleitend zuschauen", lachte Chefcoach Harold Kreis vor der Abfahrt. Geplant und ausgetüftelt wurden die Wettbewerbe von Athletik-Trainer Hendrik Kolbert.

Erstes Spiel am Freitag gegen HK Nitra

Für die Wild Wings beginnt das Turnier um den Bodensee-Cup – die Schwenninger haben diesen bereits zwei Mal gewonnen – am Freitag (20 Uhr) mit dem "Halbfinal-Duell" gegen den slowakischen Erstligisten HK Nitra. "Das ist eine Mannschaft, die eine gute Mischung zwischen Erfahrung und Talenten hat, auch hart im Unterzahlspiel agiert", weiß Harold Kreis.

Im anderen Halbfinale treffen am Freitag bereits ab 16.30 Uhr der französische Champions-Hockey-League-Teilnehmer BDL Grenoble und der Schweizer Zweitligist HC Thurgau aufeinander.

Das Spiel um Platz drei ist für Samstag, 14 Uhr, terminiert. Das Endspiel wird dann ab 17.30 Uhr laufen. Wie vor einer Woche in Wil werden sicherlich wieder mindestens 500 Schwenninger Fans das Team beim Turnier unterstützen.

Das nächste Ziel von Chefcoach Harold Kreis

"Wenn wir den Pokal holen, ist es eine schöne Sache. Aber in allerster Linie geht es darum, dass wir uns in dieser Vorbereitung spielerisch weiter entwickeln", macht es Harold Kreis deutlich.

Er lobt in seiner Zwischenbilanz der Vorbereitung seine Mannschaft: "Die Jungs arbeiten jeden Tag sehr hart und bilden eine sehr geschlossene Gemeinschaft – auch neben dem Eis."

Daniel Pfaffengut fällt aus – Sebastian Uvira spielt wieder

Daniel Pfaffengut (Prellung) wird am Wochenende ausfallen. Dafür kehrt Sebastian Uvira in den Angriff zurück und wird neben Mitch Wahl und Philip Feist am Freitag beginnen. Gegen HK Nitra hütet Joacim Eriksson den Schwenninger Kasten. Am Samstag ist der Einsatz dann von Marvin Cüpper im Tor geplant.