Wild Wings Boaz Bassen Interview: Ausnahme im Wanderzirkus, immer mehr Anerkennung – nächster Vertrag

Der Schwenninger „Dauerbrenner“ Boaz Bassen über den Wohlfühlfaktor seit sieben Jahren, über sein Allround-Talent, was er von seiner Lebensgefährin lernt und Düsseldorf.
Was hat Boaz Bassen mit dem Kölner „Mo“ Müller oder dem Manheimer Matthias Plachta in der DEL gemeinsam? Der Schwenninger Fan-Liebling zählt in der schnelllebigen Eishockey-Welt nicht zum Kreis der „umherziehenden“ Profis, sondern zu den Spielern, die in ihren Clubs aufgrund ihrer langjährigen Treue absolute Identifikationsfiguren geworden sind. Bei den Wild Wings ist der erst 26-Jährige der dienstälteste Profi. Seit sieben Jahren spielt er für Schwenningen in der DEL.